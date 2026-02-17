◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）「りくりゅう」が日本フィギュア界に新たな金字塔を打ち立てた。三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が合計２３１・２４点で金メダルを獲得した。フリーで世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、ショートプログラム（ＳＰ）５位から五輪ペア史上最大、６・９０点差をひっくり返した。カッ