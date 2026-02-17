17日午後7時半ごろ、神奈川県横浜市鶴見区で火事がありました。住宅5棟を焼き、現在も延焼中です。また、この火事で男性1人がケガをしています。消防や警察によりますと、17日午後7時半ごろ、横浜市鶴見区上の宮で近隣住民から「住宅から煙と爆発音がありました」と119番通報がありました。火事は住宅5棟を焼き現在も延焼中で、消防車など41台が出動し、消火活動が行われています。また、80代の男性1人が足に軽いけがをして病院に