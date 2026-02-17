アーセナルが、パリ・サンジェルマンに所属するフランス代表FWウスマン・デンベレの獲得を本格的に検討しているようだ。『Fichajes』が報じている。同メディアによれば、ミケル・アルテタ監督とアンドレア・ベルタSDは、2025年のバロンドールとFIFA最優秀選手賞を独占した“世界最高の男”を2026年夏にエミレーツへ迎え入れる計画を進めているという。実現すれば、プレミアリーグの覇権争いの構図を一変させる歴史的補強となる可能