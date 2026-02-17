フィギュアスケートペアで、“りくりゅう”三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）がショートプログラム（ＳＰ）５位から、首位との６・９０点差をひっくり返して金メダルを手にした。五輪史上最大の逆転劇で、フリーは世界最高得点を塗り替えた。見せ場のリフトでの出来栄えで差がついた。前半と後半の基礎点７・００点の技で２・７０点と２・４０点の加点。３連続ジャンプ、木原が三浦を放り投げる２度のスロージャンプも成功