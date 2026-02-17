◆第７６回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月２１日、東京競馬場・芝３４００メートル）＝２月２１日、栗東トレセン万葉Ｓ３着のブレイヴロッカー（セン６歳、栗東・本田優厩舎、父ドゥラメンテ）は坂路をゆったりとリズムのいい脚取りで駆け上がった。本田調教師は「状態はいい。休養に入る前も良かったし、大きな変化はないけど、もともと力のある馬だからね」と納得の表情を浮かべた。前走はペースが緩く、瞬発力勝負では分が悪か