西武・与座海人投手（３０）が１７日、初のケース打撃に登板した。昨季は先発として１６試合に登板して６勝５敗、キャリアハイの防御率２・５０をマークしたサブマリンだが、この日は連打を浴びる場面もあり「もうちょっと出力も上げつつ、差し込む場面とか空振りをしっかり取っていかないといけない」と肩を落とした。開幕へ向け、「最初から最後までシーズンを投げきることが大事。１年間しっかり投げることを念頭に置いて