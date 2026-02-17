若手漫才師の頂点を決める昨年の「Ｍ―１グランプリ２０２５」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」が、披露したネタの中で母校の京都産業大（京都市北区）の略称「ＫＳＵ」を「ＫＳＤ」と間違ったのを縁に、同大学では１７日から“非公式”のロゴとしてプリントしたオリジナルパーカの販売が始められた。大学ＯＢの赤木裕さんが発した「ＫＳＤ」は、グランプリ決勝で最も話題をさらった一コマとなり、今年１月に大学も偉業を卒