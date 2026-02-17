ボクシングの２０２５年度年間表彰式「ＪＡＰＡＮＢＯＸＩＮＧＡＷＡＲＤＳ２０２５」が１７日、東京ドームホテルで行われ、技能賞はＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝、前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝の２人が受賞した。井上拓は初受賞、中谷は２年連続２度目の受賞。拓真は昨年１１月２４日、トヨタアリーナ東京で同級１位の那須川天心（帝拳）との同級王座決定戦で