巨人・阿部慎之助監督（４６）が１７日に、ロッテとの練習試合（那覇）で先発したドラフト３位・山城京平投手（２２＝亜大）について言及した。沖縄出身のルーキーは、対外試合初先発を故郷で成し遂げた。初回には先頭・高部を空振り三振に仕留めると、続く小川を遊ゴロ、藤原を一飛に抑え、三者凡退と順調な立ち上がりを見せた。２回は一死から山口と上田の連打で一死一、二塁のピンチを招くも、池田を三ゴロ併殺とし、無失