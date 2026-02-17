KAWAII LAB.発のアイドルグループ・MORE STARが17日、東京・ヒューリックホール東京にて初の単独ライブ『MORE STAR 単独ライブ 1st STAR』を開催した。【ライブ写真】フレッシュなパフォーマンスを見せたMORE STARメンバーのソロショットも！MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人組アイドルグループ。アソビシステムが手がけるアイドルプロ