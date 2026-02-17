17日、新潟市西区に住む70代女性に現金400万円を宅配便で送らせ、だまし取ったとして、静岡県に住む派遣社員の男（32）が逮捕されました。男は、トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ ）の「受け子」の役割を担っていたとみられています。警察によりますと去年9月から10月の間、男はほかの者と共謀し、息子などを名乗る共謀者らが新潟市西区に住む女性（70代）に対し、「投資をして儲けが出たが、税金を払っていなかった」