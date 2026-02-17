カルディコーヒーファーム（以下、カルディ）の店頭を彩る、種類豊富なパスタソース。オンラインストアをのぞいてみると、その数は現在およそ60種類にも及びます。日常使いにうれしいお手頃価格のものから、自分へのご褒美に選びたいぜいたくな一皿まで、そのラインアップは実に多彩。今回は、その中から「お手頃価格」かつ「売れ筋ランキング上位」の常連となっている3種類をピックアップしました。それぞれのポテンシャルを最大