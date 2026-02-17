Image: PlayStation.Blog この瞬間を待ってた。2014年に公開されて以降、その迫力あるアクションと独特の世界観で人気を博している映画『ジョン・ウィック』。シリーズ化ののち、スピンオフ作品も公開され、数多の映画好きを魅了してきました。本シリーズの魅力はなんと言っても、主演キアヌ・リーヴスが華麗にこなす“ガンフーアクション”ですよね。シリーズを見たことがある人なら誰しも