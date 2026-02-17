学情は2026年2月10日、20代後半〜30代の転職希望者を対象とした「転職意識調査」の結果を発表した。転職して「年収100万円アップ」目指す傾向調査では、自身のスキルや実績に対して現在の給与やポジションが見合っているかを聞くと、「全く見合っていない」が14.5％、「あまり見合っていない」が48.5％となり、合わせて63.0％が「見合っていない」と回答した。また、現在の年収について聞くと、「400万円以下」が54.8％。次いで、