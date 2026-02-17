「１点目を取るまでに時間がかかりましたけど、結果的に２点取れて良かったです」試合後のフラッシュインタビューで、広島の木下康介はそう振り返った。２月17日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第８節で、広島は敵地でFCソウル（韓国）と対戦した。10分にPKで、27分にオウンゴールで失点。２点ビハインドで試合終盤を迎える。このまま敗戦かと思われた90＋３分、中村草太のお膳立てでジャ