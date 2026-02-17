警察はおととし1月ごろから1年半以上にわたりドラッグストアなどでカミソリの替刃や電動歯ブラシの替えブラシを繰り返し盗んだ疑いで逮捕していた男の捜査が終結したと発表しました。【記者リポート】「こちらが実際に押収されたもの犯人はカミソリの替え刃、そして電動ブラシの替えブラシを狙って万引きを繰り返していました」窃盗の疑いで書類送検されたのは、札幌市に住む無職の30歳の男です。去年、新潟市西区のドラッグ