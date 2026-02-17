高橋由伸氏（50）、赤星憲広氏（49）、荒木雅博氏（48）が3月に始まるWBCを配信するNetflixのYouTube「井端弘和とは？盟友たちが語る『井端会議』」に出演。日本代表を率いる井端弘和監督（50）を深掘りした中で、対戦相手も分析した。日本の難敵となりそうな国はどこか？赤星氏が指摘したのは1次ラウンド初戦となる3月6日の台湾戦だ。「台湾って今、もの凄く力を付けてる」と切り出した。高橋氏も「強いよね」と即座に同