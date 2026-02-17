ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで銅メダルを獲得したミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）に、ハプニングが発生していた。同種目では、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）がＳＰ５位から逆転で金メダルを獲得し、同種目では日本勢初の快挙を果たした。表彰式では、?りくりゅう?と並んだドイツペアが、贈呈された大会マスコットの「ティナ」を胸に固定し臨む姿が話題となった。