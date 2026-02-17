タレントの王林が１７日、グランフロント大阪・うめきたＳＨＩＰホールで行われた「グランフロント大阪ショップ＆レストランのりんごフェア青い森の林檎」（２月１７日〜３月３０日）のＰＲイベントに出席した。同施設では関西地区青森りんごの会大阪支部とのコラボレーションにより、青森県産のりんごを主役にしたスイーツを同施設内の１４店舗で展開。この日、王林は料理家の栗原心平氏とともに青森県産のりんごや、同施