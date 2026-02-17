西武・渡辺勇太朗投手（２５）が１７日、改良中の「スイーパー」について「今日は合格点」と自信をのぞかせた。この日はブルペンで捕手を座らせ５０球。以前から習得してはいたが「多く使う球種ではなかった」あまり使ってこなかったという「スイーパー」をメインに投げ込み、「今日１個（手応えを）つかんで。それが良かったのでちゃんと続けて投げられるか確認しながら投げてて、続けて投げられたので感覚はいい。今日は合格