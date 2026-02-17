本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 2/17（火） EUR/USD 1.1700（9.76億ユーロ） 1.1900（13.4億ユーロ） 1.2000（9.41億ユーロ） USD/JPY 151.00（10.9億ドル） 156.00（19.5億ドル） GBP/USD 1.3560（7.66億ポンド） ユーロドルは1.1900に大規模設定あり、ドル円は151.00と156.00に大規模設定あり、ポンドドルは1.3560にピンポイント