◇AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）広島2―2FCソウル（2026年2月17日木洞スタジアム）広島は土壇場でFCソウル（韓国）から2点を奪い、アウェーで執念の勝ち点1をもぎ取った。4位以内突破を確定させ、ホーム＆アウェー方式で行われる決勝トーナメント1回戦での第2戦目ホーム開催権も獲得した。敗色濃厚な流れを断ち切った。前半27分までにPKとオウンゴールで2点ビハインド。後半もなかなかリズムに乗りきれなかっ