【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第１１日の１６日、フィギュアスケート・ペアのフリーが行われ、三浦璃来（りく）（２４）、木原龍一（３３）組（木下グループ）がペアでは日本勢初の表彰台となる金メダルを獲得した。前日のショートプログラム（ＳＰ）で５位と出遅れたが、フリーで世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、合計２３１・２４点で逆転優勝を飾った。「りくりゅう」の愛称で知ら