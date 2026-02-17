火災が発生し男性が敷地内で死亡しているのが見つかった事件で、現場検証が行われた住宅＝17日午後5時34分、広島県東広島市（車のナンバープレートにぼかしを入れています）広島県東広島市の住宅で火災が発生し、敷地内で男性が死亡しているのが見つかった事件で、現場から油のような成分が検出されたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。県警は同日、男性の死因が頸部を刺されたことによる失血死だったと明らかにし、殺