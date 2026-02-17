俳優・三田村邦彦（72）が17日、X（旧ツイッター）を更新。大恩人の命日についてとんだ勘違いをしていたと懺悔した。前日16日に「明日は私の大好きで大変お世話になった藤田まことさんの15回忌」と記述。一足早く大阪にある墓参りをしたことを明かしていた。この日はその内容について「大変失礼な間違い」と切り出し、「亡くなられたの2010年ですから丸16年で今年で17年目に。したがって17回忌です！」と大勘違いをしていた