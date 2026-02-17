ＴＢＳの日曜劇場「リブート」第４話が１５日に放送され、合六（北村有起哉）に殺されそうになった早瀬（鈴木亮平＝２役）は儀堂（鈴木亮平）になりすましていることを、打ち明ける。リブートには一香（戸田恵梨香）の手助けがあったこともバレてしまう。儀堂が最初から早瀬に罪をかぶせるつもりだった−−などと衝撃の展開が続いた第４話。毎回、洗練の着こなしを披露している一香のファッションにも注目が。ベージュのジャケ