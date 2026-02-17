[2.17 ACLE第8節 FCソウル 2-2 広島]サンフレッチェ広島は17日、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ最終節・FCソウル戦を敵地で行って2-2で引き分けた。他会場の結果を待たずに4位以内が確定し、ホーム・アンド・アウェー方式の決勝トーナメント1回戦で第2戦のホーム開催権を獲得。併せて日本勢との対戦を回避することも確定した。前節終了時点でリーグステージ突破が決まっている広島は3日前のリーグ戦から先発