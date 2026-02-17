リンクをコピーする

【ACLEリーグステージ第8節】(ソウル)FCソウル 2-2(前半2-0)広島<得点者>[F]パトリク・クリマラ(10分)、オウンゴール(27分)[広]ジャーメイン良(90分+3)、木下康介(90分+6)<警告>[F]イ・スンモ(40分)、チョ・ヨンウク(62分)、パトリク・クリマラ(74分)主審:ハリド・サレフ・アルトゥライス└90+3分&90+6分の劇的連続ゴール!! 広島が2点差追いつく土壇場ドローでACLE東地区“トップ4”確定