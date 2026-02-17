AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は17日にリーグステージ最終節1日目を開催した。Jリーグから出場しているヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、FC町田ゼルビアは前節終了時点で決勝トーナメント進出を決めていたなか、今節の結果により決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)での日本勢対決を回避することが確定した。リーグステージは各地区上位8チームが決勝トーナメントに進めるレギュレーションで、ホーム・アンド・ア