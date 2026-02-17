[2.17 ACLEリーグステージ第8節 町田 3-2 成都蓉城 Gスタ]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は17日、リーグステージ第8節を行い、FC町田ゼルビアが成都蓉城(中国)に3-2で勝利した。FWイェンギの2ゴールとMF白崎凌兵のスーパーミドルで3得点を奪ったほか、18歳のルーキーFW徳村楓大がシュート7本と積極性を見せ、アシストも記録する鮮烈なプロデビュー。トーナメントで優位な東地区“トップ4”を確定させる5勝2分1敗の勝ち点