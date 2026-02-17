2月17日の「踊る！さんま御殿!!」にて「一流ミュージシャン大集結！」を放送。一流ミュージシャンならではの驚きのエピソードが次々飛び出した。EXILE TAKAHIROは、「メロディや譜割が気になっちゃって、つい子どもの歌の間違いを直してしまう」と反省。妻から「自由に歌わせてあげて」と注意されたという話に、さんまは「かわいそう」と子どもに同情してしまう。ナヲはかつて、森進一と森昌子の息子であるONE OK ROCK・Takaから、