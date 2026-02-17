次回の「踊る！さんま御殿!!」は2月24日（火） 19時00分〜21時00分放送！お楽しみに！【どすこい！さんま御殿 横綱＆人気力士が集結 実家がお店の有名人祭】1組目【人気力士のお悩み告白】豊昇龍若元春一山本宇良熱海富士阿炎翔猿友風御嶽海式守伊之助嵐 翔真紺野美沙子はなわ順不同2組目【実家がお店をやっている有名人】岩崎ひろみ大家志津香勝地 涼加藤 諒城咲 仁瀧本 誠武田航平中谷潤人ナジャ・グランディーバ長谷川雅紀(