交際期間が経つほどに、多くの男性は徐々に愛情表現してくれなくなるもの。そこで今回は、その理由について紹介します。交際当初は無理して愛情表現していただけ交際当初に愛情表現してくれていたのは、男性によっては“ただ無理していた”というケースも。そもそも愛情表現が苦手な男性は少なくないのです。そういう男性に愛情表現を無理強いするとストレスを感じてしまうので、女性の方から愛情表現をすることを意識しましょう。