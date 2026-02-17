ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートは１６日のペアフリーで、三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、合計２３１・２４点で金メダルに輝いた。ショートプログラム（ＳＰ）５位からの逆転で、２位に９・４９点差をつけた。この種目では日本勢初の表彰台で、フィギュアスケートの金メダルは２００６年トリノ大会女子の荒川静香、１４年ソチ、１８年平昌（ピョン