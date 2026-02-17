ブルペンで投球する横浜ＤｅＮＡの坂本＝宜野湾横浜ＤｅＮＡの坂本が投球の幅を広げようと新球種の習得に励んでいる。「左打者から嫌だと思われてない」と、内角に食い込むシュートの必要性を痛感。この日はブルペンで６０球を投げ、「日に日に良くなっている。今のところは順調」とうなずいた。チームにとっては貴重なリリーフ左腕。キャリアハイの５０試合登板を目標に掲げ、オフはフィジカル強化に注力した。年下の宮城や中