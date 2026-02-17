下腹や腰まわりのもたつきが気になっても、なかなかハードな運動を続けていくのは難しい。そんな大人世代に向いているのが、座った姿勢で行うピラティスの簡単エクササイズ【エルボトゥーニープレカーサー】です。お腹を支点に体をねじるシンプルな動きで、腹筋と体幹を同時に刺激できます。エルボトゥーニープレカーサー（１）床にあぐらで座って背筋を真っ直ぐ伸ばして骨盤を立て、お腹に力を入れて両手を頭の後ろにセットする▲