Netflixにて世界独占配信中のオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』より、劇中曲「ハッピーシンセサイザ」をかぐや（CV：夏吉ゆうこ）が歌う本編映像が解禁された。【動画】大ヒットボカロ曲「ハッピーシンセサイザ」がかぐや＆彩葉の新生活を彩る！映像では、仮想空間ツクヨミの歌姫・月見ヤチヨのイベントをきっかけに人気ライバーとなったかぐやと酒寄彩葉（CV：永瀬アンナ）が、活動資金で高層マンションへ引っ越