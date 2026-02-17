ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子準決勝が16日（日本時間17日）に行われ、米国が5-0でスウェーデンに勝利し決勝に進出した。第2ピリオド（P）では敵味方が“顔面衝突”。会場は騒然となった。米国が5-0でリードした第2P残り1分45秒。スウェーデンのGKエンマ・セーデルベリがゴールの後ろで、スティックでパックを保持。そこに米国のアビー・マーフィーが猛然とパックを奪いに来た。セーデル