Aぇ! groupが、2月25日に発売する2ndアルバム『Runway』より、サブリード曲「Fashion Killa♡」のダンスプラクティス動画を公開した。先週公開された「Fashion Killa♡」のMVは、公開からわずか2日間で再生回数100万回を突破。さらに、YouTubeの音楽急上昇チャートで1位を記録した。今回公開されたダンスプラクティス動画では、カラフルな衣装が際立つ真っ白なスタジオを舞台に、思わず真似したくなるキャッチーな振り付