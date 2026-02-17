◆第７０回阪急杯・Ｇ３（２月２１日、阪神競馬場・芝１４００メートル）＝２月１７日、栗東トレセングレイイングリーン（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）は坂路を６０秒３―１４秒４。素軽い脚さばきで登坂し、８歳でも衰えは全く感じられない。池江調教師は「順調です。悪くなっていないのが何よりですね」と笑顔を見せた。前走の阪神Ｃはペースが流れたとはいえ、レコード決着。そのなかで４着は十分に