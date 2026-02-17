飯田市の住宅に1人の男が侵入し82歳の女性に「金を出せ」などと脅して、逃走した強盗致傷事件から、16日で1か月が経ちました。犯人の男は今も逃走していて、住民たちの不安が続いています。「けがはさせないから金を出せ」事件が起きたのは1月16日の午前5時前。飯田市鼎切石の住宅で住人の82歳の女性が男に脅され金を要求されました。女性は娘と2人暮らしでしたが事件当時、娘は夜勤のため不在でした。被害にあった女性によります