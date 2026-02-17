「EXILE」のTAKAHIRO（41）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。妻の女優・武井咲（32）から即座にダメ出しされたことを明かした。この日は「一流ミュージシャン大集結！」として、ミュージシャンが多数出演。「ついつい出てしまう職業病」というテーマの時にTAKAHIROは「職業病と言うか…家の中でも音楽が流れていることが多い。娘たちも音楽が自然と好きになって」と話し始めた。