日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」が15日、公式Ｘ（旧Twitter）を更新。同日に放送した内容をめぐり、謝罪した。 番組では、8日に投開票された衆院選で初当選した自民党の新人議員について特集。放送終了後、自民党広報本部長の鈴木貴子衆院議員が自身のＸを更新し、「日テレさん、バンキシャ！さん、お尋ねします」と問いかけ、「自民党の純粋比例で当選した新人議員に対する取材において、選挙期間中の写真に重ねて