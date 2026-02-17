ボクシング2025年度年間表彰式が17日、都内の東京ドームホテルで行われ、プロ男子の部の技能賞には前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）がWBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）とともに選出された。東西の担当記者が選出するもので、2年連続で技能賞を受賞した中谷は「本当に光栄なことですし、これを励みにまた今後のキャリアに向けて弾みをつけたい」と喜びのコメントを残した。今年5月には東