自民党は１７日、衆院選で初当選した議員を対象にした研修会を開き、新人教育にさっそく着手した。過去に大量当選した議員の言動が批判を集めたこともあり、不祥事や失言を警戒しているためだ。大半が解散した派閥に代わり、党本部主導で人材育成を図る。（谷口京子、金城文）「これだけの議席をいただき、かえって国民から厳しい目が向けられる。謙虚な気持ちを決して忘れないようにしてほしい」自民の鈴木幹事長は党本部で