タンパク質やカルシウムを手軽に摂れると、幅広い層に人気の「魚肉ソーセージ」。いま、スーパーでは「特売日に欠かせない商品」になっているようです。理由は何なのでしょうか？【写真で見る】魚肉ソーセージを初めて食べた男性のリアクションは？なぜ今、魚肉ソーセージ？安いだけじゃない！山形純菜キャスター：魚肉ソーセージは、1935年ごろ試験的に日本で誕生し、1953年に本格的に生産販売が始まりました。現在、原料として