ミラノ・コルティナ五輪でフジテレビのスペシャルキャスターを務める元卓球日本代表・石川佳純さんが１７日、同局系のオリンピック中継に登場。フリースタイルスキーのスロープスタイルの銀メダリスト・谷愛凌に中国語でインタビューする様子が放送された。銀メダル獲得直後、「おめでとうございます。今日の出来は？」と質問。「今の気持ちは？」「ハーフパイプはどう臨みますか？」などと問いかけ、笑顔の谷も「とにかく全力