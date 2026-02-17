スノーボード女子ビッグエアで初出場ながら6位入賞を果たした新潟市出身の鈴木萌々選手。スロープスタイル予選にも出場しましたが決勝進出とはなりませんでした。スノーボード女子スロープスタイルの予選に出場した高校3年生の鈴木萌々選手。2月10日にはビッグエアの決勝にも出場していてオリンピック初出場で6位入賞を果たしました。3歳でスノーボードを始め小学校卒業まで新潟