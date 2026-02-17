日本テレビ系では、冬ドラマとしてさまざまなジャンルの作品が放送中です。ドラマには、若手からベテランまで多くの人気俳優が出演。素晴らしい演技で、視聴者を感動させています。そこで、All About ニュース編集部は2026年1月31日〜2月1日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（日本テレビ系）」に関するアンケート調査を実施。今回は、日本テレビ系の冬ドラマに出演する男性俳優に注目したランキングを作成しま