俳優の原菜乃華さんは2月17日、自身のInstagramを更新。フルーツの着ぐるみを着た姿を公開しました。【写真】フルーツになった原菜乃華「食べる時に思い出しそう！」原さんは「フルーツになりましたデルモンテ新CM是非ご覧ください」とつづり、4枚の写真を投稿。フルーツの着ぐるみを着ています。1枚目はキウイ、2枚目はリンゴ、3枚目はモモ、4枚目はブドウです。顔と手と脚だけが出ている様子がかわいらしいです。コメントでは